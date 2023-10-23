شكرا لمتابعة خبر عن رسالة خطية لولي العهد من رئيس وزراء قيرغيزستان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، رسالة خطية، من رئيس وزراء قيرغيزستان عاقلبيك جاباروف.

وتتصل الرسالة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وقد تسلمها نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم بمقر الوزارة في الرياض، السفير فوق العادة ومفوض جمهورية قيرغيزستان لدى المملكة ألوقبيك ماريبوف.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.