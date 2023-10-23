شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تدعو حاملي تأشيرات الزيارة بالالتزام بضوابط التأشيرة المفردة والمتعددة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجهت المديرية العامة للجوازات دعوة لحاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها الموجودين في المملكة إلى الالتزام بضوابط التأشيرة وتمديد صلاحيتها إلكترونيًا قبل انتهائها بـ7 أيام دون الحاجة لمراجعة مقر الجوازات.

وبيّنت أنه يمكن تمديد تأشيرة الزيارة “المفردة” قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ7 أيام عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية أبشر (أفراد، أعمال) وبوابة مقيم الإلكترونية من خلال دخول المستضيف إلى حسابه وسداد رسوم خدمة تمديد الزيارة، ويشترط وجود تأمين طبي للزائر، وفق الشروط المحددة للخدمة لإتمام الإجراء، ويجب ألا يتجاوز مجموع تمديد تأشيرة الزيارة (180) يومًا.

وأوضحت “الجوازات” أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة حال تعذر تنفيذها إلكترونيًا بتقديم طلب عبر خدمة تواصل بمنصة “أبشر”، وبعد دراسته ومعالجته من قبل الفريق المختص بالمديرية العامة للجوازات يتم إشعار المستفيد برسالة نصية بحالة الطلب.