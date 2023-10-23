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ولي العهد يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

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الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ ، رسالة خطية ، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر .

وقام بتسلم الرسالة، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض ، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر محمد العطية .

وجرى خلال الاستقبال ، استعراض العلاقات الثنائية ، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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