شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من أمير قطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ ، رسالة خطية ، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر .

وقام بتسلم الرسالة، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض ، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر محمد العطية .

وجرى خلال الاستقبال ، استعراض العلاقات الثنائية ، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .