شكرا لمتابعة خبر عن تدشين 8 خدمات جديدة في ” أبشر “ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دشن معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي ، اليوم الإثنين ، عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” ، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الخارجية.

وقد شملت خدمات الأمن العام الجديدة ، خدمة تجيير البطاقة الجمركية ، وخدمة نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة ، وخدمة استبدال اللوحات للشركات ، وإصدار رخصة سير مركبة من المعارض ، وخدمة نقل ملكية دراجة آلية ، وخدمة إصدار رخصة سير دراجة آلية ، وخدمة تجديد رخصة السير المطورة ، وخدمة تجديد رخصة القيادة المطورة .

ويأتي تدشين هذه الخدمات؛ امتدادًا لمساعي وزارة الداخلية إلى التحول الرقمي ، واستمرارًا لجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات بما يسهم في تقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر الوقت والجهد .

ويُذكر أن هذه الخدمات ستمكن المستفيدين من إتمام الإجراءات بسهولة ويسر ، عبر شراكات استراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» ، ومركز المعلومات الوطني.