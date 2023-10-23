انت الان تتابع الاتحاد الأوروبي بصدد الدعوة إلى هدنة إنسانية في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 أكتوبر 2023, 3:44 مساءً

سيدعو زعماء دول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إلى هدنة إنسانية في حرب "إسرائيل" على قطاع غزة؛ حتى يتسنى توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة بأمان، بحسب ما أظهرت مسودة نتائج قمة للاتحاد الأوروبي، اطلعت عليها "رويترز" اليوم (الاثنين). وأوضحت مسودة قرارات القمة أن "المجلس الأوروبي يؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى هدنة إنسانية من أجل السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن، ووصول المساعدات إلى المحتاجين". وتنص المسودة على أن الاتحاد الأوروبي سيعمل بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة لحماية المدنيين، ودعم من يحاولون الوصول لبر الأمان أو تقديم المساعدة وتسهيل الحصول على الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى. ويكرر الاتحاد الأوروبي في المسودة الدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن دون أي شرط مسبق". ويجتمع زعماء التكتل الذي يضم 27 دولة في بروكسل يومي الخميس والجمعة، فيما يسمى بالمجلس الأوروبي، حيث سيكون الوضع في الشرق الأوسط على رأس جدول الأعمال.

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي بصدد الدعوة إلى هدنة إنسانية في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.