انت الان تتابع الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقع مذكرة شراكة مع نادي الصقور السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 أكتوبر 2023, 4:17 مساءً

وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مذكرة شراكة مع نادي الصقور السعودي، تهدف إلى تحقيق التنمية الثقافية لموروث الصقارة والتعريف بها، من خلال الأنشطة والفعاليات والمهرجانات والبرامج والمزادات التي تحافظ على هواية الصيد بالصقور، وتعزيز حضور العلا لتصبح وجهة عالمية وإقليمية رائدة للرياضات الأصيلة. وتتضمن المذكرة تنظيم مسابقة العلا للصقور التي ستكون أكبر بطولة للصقور عالميا، وكذلك التعاون والدعم الفني والإشرافي والتنظيمي لهواية الصقور ضمن محافظة العلا، إضافة إلى التعاون لإنشاء مركز للتدريب على الصقارة. وتهدف الهيئة الملكية، لتعزيز حضور مختلف الرياضات ومنها قطاع الصقارة، حيث سيكون أحد أبرز الألعاب التي سوف تستضيفها قرية "مغيراء" للرياضات الأصيلة في العلا، وستسهم القرية في أن تكون العلا وجهة عالمية في تنظيم واستضافة مختلف الرياضات التراثية الأصيلة، ووجهة للهواة والمتخصصين في استضافة مختلف البطولات وسط البيئة الطبيعية الثقافية للعلا. ويعمل نادي الصقور السعودي، على المحافظة والترويج للتراث والتقاليد التاريخية لثقافة الصيد بالصقور في المملكة وتنمية الشراكات مع مختلف القطاعات، ودعم الأنشطة المتصلة بهذا الموروث الأصيل من جميع النواحي، ومن ذلك تنظيم البطولات ذات الصلة. وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، على تطوير شامل لقطاع الرياضة في العلا، من خلال استراتيجية شاملة من تطوير المواهب لأبناء وبنات الوطن في العلا، إضافة إلى بناء المقار لجذب الرياضات العالمية وما يتصل بالموروث السعودي الأصيل.

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