انت الان تتابع دوري روشن: غياب لاعبي النصر والهلال والاتحاد عن التشكيلة المثالية للجولة الـ10 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 أكتوبر 2023, 4:25 مساءً

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عبر منصة "إكس" عن التشكيلة المثالية للجولة الـ10 من منافسات الدوري السعودي. واشتملت التشكيلة المثالية على 5 لاعبين من الفتح، ولاعبين من الرائد، كما تضمنت لاعباً واحداً من كل من: الأهلي، التعاون، الشباب، الحزم، حيث جاءت على النحو التالي: حراسة المرمى: مايلسون دوس سانتوس ( التعاون). خط الدفاع: حمد اليامي (الشباب) ،عمر جونزاليس (الرائد)، روجر ايبانيز (الأهلي)، سعيد باعطية (الفتح). خط الوسط: أمير سعيود (الرائد)، سفيان بن دبكة (الفتح)، مختار علي (الفتح)، لوكاس زيلاريان (الفتح). خط الهجوم: مراد باتنا (الفتح)، فايز سليماني (الحزم).

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