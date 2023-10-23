النرويج مستعدة لدعم التحقيق في جرائم حرب محتملة في غزة و"إسرائيل"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 أكتوبر 2023, 4:33 مساءً

أعلنت النرويج اليوم (الاثنين) استعدادها لتوفير الموارد بسرعة إذا تلقت طلباً للمساهمة في التحقيق بشأن جرائم حرب محتملة في غزة و"إسرائيل". وقالت وزيرة العدل النرويجية إميلي إنجر ميهل، في بيان: "إن جرائم الحرب غير مقبولة على الإطلاق، ويجب محاسبة المذنبين بأي جرائم حرب"، وفقاً لشبكة "سي إن إن". ولفتت إلى أنه بغض النظر عمن يقف وراء ذلك، يتمتع المدنيون بحماية خاصة ضد الهجمات في أي صراع. وأوضحت أن النرويج تدين الهجمات غير القانونية على المدنيين، بغض النظر عمن يرتكبها. ودعت الوزيرة إلى التكاتف الدولي لحماية المبادئ الأساسية للحرب.

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