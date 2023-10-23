شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى رسالتين خطيتين من رئيس وزراء قيرغيزستان والرئيس الكوبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، رسالة خطية، من رئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان عاقلبيك جاباروف، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم بمقر الوزارة في الرياض، السفير فوق العادة ومفوض جمهورية قيرغيزستان لدى المملكة ألوقبيك ماريبوف.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

رسالة رئيس كوبا

كما تلقى سمو ولي العهد، رسالة خطية، من جنرال الجيش بجمهورية كوبا راؤول كاسترو روز، ورئيس جمهورية كوبا الدكتور ميغيل دياز كانيل برموديس، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية، خلال استقباله اليوم في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية كوبا لدى المملكة فيلادمير أندريس غونزاليس.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.