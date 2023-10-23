شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مستودعات مركز الملك سلمان للإغاثة جاهزة لتهديدات الإعصار "تيج" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار رئيس لجنة الطوارئ لمواجهة إعصار "تيج" أمين بارزيق وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية اليوم، مستودعات المواد الإيوائية والغذائية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت والمقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وذلك في ظل التحذيرات الصادرة من مركز الإنذار المبكر من الكوارث والمخاطر المناخية المتعددة بحدوث الإعصار، من أجل توفير الدعم اللازم للسكان المتأثرين في حالة وقوع الكارثة الطبيعية.

وأطلع على الاستعدادات والجاهزية لجميع الفرق والطواقم الميدانية للتدخل الإغاثي العاجل لمواجهة أي طارئ قد ينجم عن الإعصار، إذ كثفت جهود التأمين والإعداد لمواجهة الكارثة المحتملة، وفحص المواد الإيوائية والغذائية المخزنة بالمستودعات للتأكد من جودتها وصلاحيتها.

الفرق الميدانية

وجرى تعزيز إجراءات التخزين والتأمين لحمايتها من أي أضرار قد تحدث بسبب الإعصار وسهولة نقلها دون أي معوقات.

وقدم رئيس لجنة الطوارئ شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة لاستعداده المسبق، مشددا على ضرورة التعاون المشترك بين الفرق الميدانية والجهات المحلية لضمان وصول المساعدات العاجلة والإغاثة للمناطق المتضررة بأسرع وقت ممكن.

الأيتام في اليمن

من ناحية أخرى، وقع المركز اليوم، مشروعاً مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني في اليمن لكفالة الأيتام وتمكين أسرهم اقتصادياً بمحافظات عدن ولحج ومأرب وحضرموت والمهرة والجوف وتعز والحديدة، يستفيد منه 1.300 يتيم، بقيمة تقارب 5 ملايين ريال سعودي.

وقع المشروع مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض.

وتستهدف الاتفاقية فئة الأيتام في اليمن من خلال تمكين 440 أسرة معيلة لهم اقتصادياً عبر إيجاد فرص عمل مستدامة لتوفير الدخل وتقديم الكفالات المعيشية والتعليمية والصحية، بما يمكنها من زيادة قدرتها على التعامل مع التبعات الاقتصادية الناجمة عن فقدان العائل، وتمكين الأيتام أيضاً من الالتحاق بالعملية التعليمية.