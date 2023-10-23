شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إلغاء أفضلية الهدف خارج الأرض بالدوري الافريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف مصدر بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن إلغاء أفضلية الهدف خارج الأرض في بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، وذلك قبل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في مباراة الإياب.

حقيقة إلغاء أفضلية الهدف خارج الأرض

وقال المصدر -الذي رفض الكشف اسمه- أنولائحة بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم تنص على استمرار قاعدة الهدف خارج الأرض، وتطبيقه في حالة انتهاء المباريات بالتعادل.

وانتهت مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي أقيمت في دار السلام.

ماذا يحتاج الأهلي لتخطي سيمبا

الأهلي معه أفضلية تسجيله هدفين خارج أرضه على حساب سيمبا، وبالتالي فإن المارد الأحمر يكفيه التعادل سلبيًا أو بنتيجة 1-1، للتأهل للمربع الذهبي مباشرة، كما أن فوز الأهلي بأي نتيجة يقوده أيضًا إلى نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.

وفي حالة انتهى الوقت الأصلي لمباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا بنتيجة التعادل 2-2، أي بنفس نتيجة مباراة الذهاب، وقتها سيذهب اللقاء إلى ركلات الجزاء لتحديد هوية الفريق المتأهل للمربع الذهبي.

فيما يحتاج سيمبا التنزاني للفوز على الأهلي بأي نتيجة، أو التعادل بنتيجة أكثر من 2-2، ليخطف بطاقة التأهل من المارد الأحمر.

جدير بالذكر أن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، تقام على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الخامسة مساءً غدًا الثلاثاء، بوجود 30 ألف مشجع لمؤازرة المارد الأحمر.