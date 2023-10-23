شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. جيسوس يعلن تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة مومباي سيتي في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اعلن المدير الفني خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مومباي سيتي الهندي في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتنطلق مباراة الهلال ومومباي سيتي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة مومباي سيتي

وجاء تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة مومباي سيتي على النحو التالى:

حراسة المرمى: العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، محمد البريك.

خط الوسط: سافيتش، روبن نيفيز، محمد كنو.

خط الهجوم: أليكساندر ميتروفيتش، سالمسالم الدوسري، مالكوم.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومومباي سيتي

وتنقل مباراة الهلال ومومباي سيتي عبر قناة بين سبورت آسيا الأولى وقناة SSC HD1