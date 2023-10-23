شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشفواالسرالسحري لجمال المرأة: صبغ الشعر باللون البني بمواد طبيعية!وداعاً للكوافير بعداليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

لتحقيق شعر صحي ولامع في منزلك، يمكنكِ استخدام طريقة صبغ الشعر باللون البني. هذه الطريقة ستحافظ على جمال ولون شعركِ بشكل طبيعي وصحي، وستستمتعين بلون بني جميل وثابت لمدة تزيد عن أسبوعين. دعونا نلقي نظرة على المكونات الرئيسية والفوائد التي تقدمها هذه الخلطة:

العديدة لمدى الحياة."

الحناء: تُعد الحناء مكونًا طبيعيًا معروفًا بخصائصه الملوّنة والمغذّية للشعر. فهي تمنح الشعر لونًا بنيًا طبيعيًا وتعزز من نعومته ولمعانه.

القهوة: تحتوي القهوة على مركبات ملونة تعمل بشكل جيد لإضافة درجات بنية جميلة إلى الشعر. بالإضافة إلى ذلك، تساعد القهوة في تعزيز نمو الشعر وتقويته.

الزيوت النباتية: يمكن استخدام زيوت نباتية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند لترطيب وتغذية الشعر ومنع تلفه.

استخدمي هذه الخلطة واحصلي على شعر بني جميل وصحي في منزلك. احرصي على اتباع التعليمات الصحيحة لتحقيق أفضل النتائج.

عصير الليمون: يتم إضافة عصير الليمون لتثبيت اللون وإضفاء لمعان إضافي على الشعر. القرنفل والقرفة: يتم إضافة هذه التوابل لإعطاء رائحة جميلة للوصفة وتعزيز فوائدها. تمنحك هذه الخلطة فرصة الحصول على شعر بني جميل وصحي دون الحاجة إلى استخدام المواد الكيميائية الضارة.

وصفة صبغ الشعر باللون البني:

المكونات:

2 ملعقة من الحناء

ملعقة كبيرة من القهوة

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة من عصير الليمون

2 ملعقة من النشا

ملعقة صغيرة من الكركم

2 ملعقة من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

في وعاء مناسب، قومي بمزج الحناء مع القهوة والكركم.

بعد ذلك، قومي بإضافة النشا للمكونات الجافة وامزجيه جيدًا. سيعطي النشا الخليط قوامًا مميزًا وثباتًا على الشعر.

في وعاء آخر، قومي بإذابة جل الصبار. يمكنك إذابته في الميكروويف أو في وعاء مناسب على النار.

بعد إذابته بالكامل، أضيفي الجل الصبار إلى الخليط الجاف (الحناء والقهوة والكركم والنشا).

بعد ذلك، قومي بإضافة زيت الزيتون وعصير الليمون إلى الخليط وامزجيهم جميعًا بشكل جيد حتى تحصلي على مزيج متجانس.

يمكنك الآن استخدام هذا الخليط لصبغ شعرك. قومي بتوزيعه بالتساوي على شعرك مع التركيز على تدليك فروة الرأس وضمان توزيع الخليط بالتساوي.

اتركي الخليط على شعرك لمدة تتراوح بين 30 دقيقة ونصف ساعة.

بعد انقضاء الوقت، اغسلي شعرك بالماء الفاتر بشكل جيد حتى يتم إزالة الخليط تمامًا.

هذه الوصفة الطبيعية ستمنح شعرك لونًا بنيًا جميلًا وصحيًا دون الحاجة إلى صبغات كيميائية ضارة.