انت الان تتابع "الصليب الأحمر": إسرائيل أصابت البنية التحتية في غزة بأضرار مدمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 أكتوبر 2023, 5:32 مساءً

أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم (الاثنين)، بأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الأساسية في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي مدمرة، مما أثر في مياه الشرب ومحطات معالجة المياه وأنظمة الصرف الصحي والمستشفيات. وأضافت اللجنة عبر منصة "إكس"، أن تلك المنشآت لا يمكنها العمل من دون وقود. وأكدت اللجنة الحاجة الماسة إلى التدفق المنتظم للمساعدات.

كانت هذه تفاصيل خبر "الصليب الأحمر": إسرائيل أصابت البنية التحتية في غزة بأضرار مدمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.