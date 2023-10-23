انت الان تتابع الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 597 مجزرة بحق عائلات فلسطينية خلال عدوانه على قطاع غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر بشعة بحق 597 عائلة فلسطينية في قطاع غزة، إثر قصف منازل وبنايات سكنية على رؤوس ساكنيها، ومنها عائلات استشهد جميع أفرادها.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن 57 طبيباً ومسعفاً استشهدوا أثناء انتشالهم للشهداء والجرحى من تحت ركام المنازل المدمرة، أو من خلال قصف سيارات الإسعاف والمستشفيات، فيما دمرت طائرات الاحتلال 25 سيارة إسعاف، وألحقت الضرر بنحو 56 مستشفى ومركزاً صحياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمستمر لليوم السابع عشر على التوالي.

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 597 مجزرة بحق عائلات فلسطينية خلال عدوانه على قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.