الممثل الأوروبي للشؤون الخارجية يدعو إلى "هدنة إنسانية في غزة"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 أكتوبر 2023, 5:50 مساءً

دعا الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل إلى ضرورة إرساء هدنة إنسانية عاجلة لتمكين الفلسطينيين في غزة من الإغاثة الضرورية. وقال في ختام اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين إنه تم تسجيل توافق في هذا الشأن بين الوزراء وإن قادة الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في بروكسل الخميس والجمعة سيبحثون إصدار نداء في هذا الاتجاه وإن الموقف الذي عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة يعكس في جانب كبير منه موقف الاتحاد الأوروبي. وأكد على ضرورة الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وأن الاتحاد يلتزم بضرورة الدفع بالعملية السلمية. وأعلن بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في ضخ الأموال الضرورية لصالح الفلسطينيين وسيستمر في تمويل وكالة غوث اللاجئين الأونروا، محذراً من عواقب أي تصعيد إقليمي.

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