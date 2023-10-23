تراند اليوم : والد المراهقة الإيرانية التي تعرضت للضرب من شرطة الأخلاق بسبب الحجاب يكشف مفاجأة بشأن حالتها الصحية

صحيفة الخليج 365 : كشفت أسرة المراهقة الإيرانية، أرميتا كراوند، آخر تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث الاعتداء عليها في مترو طهران بسبب عدم ارتدائها الحجاب، بوقت سابق من أكتوبر الجاري، على يد ضابطات شرطة الأخلاق.

وقال بهمن كراوند، والد الضحية التي لم يتجاوز عمرها 16 سنة، لمنظمة "هنكاو" الحقوقية، أمس الأحد: "الأطباء أبلغونا أن دماغها لم يعد يعمل، ولا يوجد ما يمكن القيام به".

وأضاف أن الأطباء قالو أيضًا: "لا أمل لدينا في بقائها على قيد الحياة".

ونقلت وكالة "إيرنا" الرسمية الإيرانية، الأحد، أن كراوند، تبدو وبشكل مؤكد في حالة "موت دماغي، رغم جهود الطاقم الطبي".