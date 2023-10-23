تراند اليوم : رئيس الوزراء البريطاني يكشف عن السبب المحتمل لانفجار مستشفى المعمداني في غزة

صحيفة الخليج 365 : قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الاثنين، إن الانفجار الذي وقع في مستشفى المعمداني بمدينة غزة، الثلاثاء الماضي، نجم على الأرجح عن صاروخ أطلق من داخل غزة، وفق رويترز.

وكان سوناك قال في وقت سابق بعد عودته من جولة في الشرق الأوسط، إن أجهزة المخابرات البريطانية تحلل الأدلة للوقوف بشكل مستقل على الحقائق المتعلقة بالانفجار. وقال: "علينا ألا نتسرع في إصدار الأحكام قبل أن تكون لدينا الحقائق كاملة".

الجدير بالذكر تعرض المستشفى لضربة صاروخية يوم 16 أكتوبر أسفرت بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، عن مقتل 471 شخصا وإصابة أكثر من 314 آخرين.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن مصدر الضربة التي أصابت المستشفى كان صاروخا أطلقته حركة الجهاد متجها من الغرب إلى الشرق. ونفت الحركة الاتهام الإسرائيلي، فيما قالت حركة حماس والسلطة الفلسطينية إن الضربة ناجمة عن "غارة إسرائيلية".