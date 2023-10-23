نزع ملكية 42 عقارا لتطوير طريق سعود بن جلوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمانة محافظة الأحساء في تنفيذ خطوات المرحلة الثانية لمشروع تطوير «استمرارية طريق الأمير سعود بن جلوي مع طريقي الرياض والأمير محمد بن فهد»، والذي يأتي من واقع الدراسات التخطيطية والتطويرية المعتمدة، خلال نزع ملكيات نحو 12 عقارا تعترض مسار طريق الأمير سعود بن جلوي - طريق الرياض، بعد نزع ملكية 30 عقارا في مرحلة المشروع الأولى.

ويأتي هذا استكمالا للخطط الإجرائية والتنفيذية في إزالة العقارات المعترضة لمسارات المشاريع التطويرية.

ودعت أمانة الأحساء أصحاب العقارات المعترضة للمشروع في مرحلته الثانية « 12 عقارا»، والواقعة في المخطط التنظيمي ( 4/1291)، إلى مراجعة إدارة نزع الملكية بمقر الأمانة خلال أسبوع من تاريخ 22 أكتوبر الجاري، مصطحبين الوثائق التي تثبت ملكية العقار لإتمام الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأكدت الأمانة أن المشروع يأتي ضمن مستهدفاتها في تنفيذ المشروعات التطويرية والخدمية، والدراسات المتعلقة بنزع ملكيات العقارات لصالح مسارات الطرق والشوارع الحيوية داخل الأحساء، وعلى أطرافها المترامية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، بهدف الإسهام في انسيابية الحركة المرورية.