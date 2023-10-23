معرض الثقافة السعودية في باريس يعكس تفردا وإبداعا متأصلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة وبمشاركة هيئات وكيانات ثقافية عدة تابعة لوزارة الثقافة، معرض الثقافة السعودية في مدينة باريس في جمهورية فرنسا خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 10 نوفمبر، والذي سيتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تمثل الثقافة السعودية بمكوناتها الحديثة.
وتشارك إلى جانب هيئة الأدب والنشر والترجمة جهات عدة؛ من أجل تقديم ما تتميز به الثقافة السعودية بجميع مكوناتها من تفرد وإبداع متأصل في تاريخها الممتد لمئات السنين، وذلك من خلال تقديم ندوات حوارية حول الأدب السعودي وجهود الترجمة بين البلدين، وجلسات تعريفية بمستقبل صناعة الأزياء السعودية، والتلاقح الثقافي الموسيقي، وحفظ إرث فنون الطهي عبر الكتب المتخصصة، والتعريف بالتراث العالمي في المملكة والفنون الحرفية التقليدية، وجلسة خاصة عن ميثاق الملك سلمان العمراني، وأمسيات شعرية بترجمة مباشرة، وعروض أفلام في إطار معرض فني تفاعلي.
وتضم تجربة الزائر معرضا فوتوغرافيا خاصا بالمصور الفوتوغرافي الفرنسي تيري موجيه، يشمل عرضا لأبرز أعماله.
جهات مشاركة بالمعرض:
- هيئة الأدب والنشر والترجمة
- هيئة التراث
- هيئة المكتبات
- هيئة الموسيقى
- هيئة فنون الطهي
- هيئة فنون العمارة والتصميم
- هيئة الأزياء
- هيئة الأفلام
- مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي
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