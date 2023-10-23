تعاون بين «الترفيه» و4 جهات حكومية لدعم جودة الحياة

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- بواسطة أيمن الوشواش - في إطار تعزيز برامج جودة الحياة، أبرمت الهيئة العامة للترفيه بحضور رئيس مجلس الإدارة المستشار تركي آل الشيخ، مذكرات تعاون وتفاهم مع عدد من الجهات الحكومية، شملت الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة الإعلام، وأمانة منطقة الرياض، بهدف التنسيق بين الجهات الحكومية، وتوسيع أوجه التعاون؛ لتسهيل الأعمال والوصول لأفضل الممارسات التي تسهم في تطوير المهام المشتركة بين الهيئة والأطراف الأخرى. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار تعزيز برامج جودة الحياة، أبرمت الهيئة العامة للترفيه بحضور رئيس مجلس الإدارة المستشار تركي آل الشيخ، مذكرات تعاون وتفاهم مع عدد من الجهات الحكومية، شملت الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة الإعلام، وأمانة منطقة الرياض، بهدف التنسيق بين الجهات الحكومية، وتوسيع أوجه التعاون؛ لتسهيل الأعمال والوصول لأفضل الممارسات التي تسهم في تطوير المهام المشتركة بين الهيئة والأطراف الأخرى. الهيئة العامة للطيران المدني: تسهيل وتسريع إصدار التراخيص اللازمة في مواقع فعاليات الهيئة العامة للترفيه.

تعيين ضابط اتصال وآلية تواصل بين الجهتين لتسريع عملية التواصل.

العمل على تطوير سبل التعاون بين الجهتين. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: تبادل الخبرات بين الهيئتين.

دعم إعداد الدراسات المشتركة لإجراءات إقامة المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية.

تبادل المعلومات والبيانات بين الطرفين.

رفع مستوى التنسيق والتكامل في البرامج التوعوية المشتركة.

دعم تخصيص مواقع مجهزة للفسح الموقت داخل مراكز المعارض بالتعاون مع المنشآت المستضيفة. وزارة الإعلام: تبادل الخبرات ونقل المعرفة ذات العلاقة.

تعيين ضابط اتصال وآلية تواصل بين الجهتين لتسريع عملية التواصل.

العمل على تطوير سبل التعاون بين الهيئة العامة للترفيه ووزارة الإعلام. أمانة منطقة الرياض: تهيئة البنية التحتية المناسبة من خلال المواقع الخاصة بالأمانة لإقامة فعاليات ترفيهية.

التعاون لدعم وتطوير المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخدمية.

تبادل المعلومات والبيانات التي تدعم أنشطة الطرفين.

تسريع إصدار التراخيص اللازمة من الأمانة في مواقع فعاليات الهيئة.

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