حل مطور محليا لفحص وتشخيص اعتلال شبكية العين بالذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن تحالف يضم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وشركة لين، والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)، إطلاق حل «عيناي»، بوصفه أحد حلول الذكاء الاصطناعي الرائدة في صحة العين، الذي طور محليا على أيدي مهندسين وخبراء سعوديين متخصصين في الذكاء الاصطناعي، ليشكل ثورة في مجال التشخيص الطبي على المستوى الإقليمي.
ويعد «عيناي» أحد الحلول الطبية الرائدة في المملكة الذي يسخر قوة الذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية السكري وتشخيصه بدقة من خلال الاستفادة من التحليلات المتقدمة والخوارزميات الذكية.
وقال استشاري وأستاذ مساعد في طب العيون رئيس اللجنة الإدارية لمشروع «عيناي» الدكتور عدي العويفير «يجسد إطلاق «عيناي» روح الإبداع والتعاون التي تميز منظومة الرعاية الصحية في المملكة، فهي تمتلك حلولا متطورة قادرة على إحداث ثورة في فحص اعتلال الشبكية.
عن الحل المطور:
- صمم لتبسيط عملية الفحص وتسريعها.
- يعالج التحديات التي تفرضها الموارد المحدودة.
- يختصر الفحوصات التي تستغرق وقتا طويلا.
- يقلل التكاليف المرتفعة.
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