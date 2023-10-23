رفع نسبة الدعم المالي لـ160 مهنة ثقافية

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ويأتي ذلك وفقا للدراسة التي أجريت بين الجهتين على إثر اتفاقية التعاون المبرمة في وقت سابق؛ حيث جرى تحديد المهن الثقافية والأنشطة التابعة لها؛ من أجل تعزيز توطين القطاع وإمداده بالكوادر المؤهلة والمدربة؛ تماشيا مع تطلعات وتوجيهات القيادة الحكيمة وسيرا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم عجلة التوطين وتحقيق الاستدامة الوظيفية والإسهام في بناء منظومة اقتصادية ترتكز على مشاركة أبناء وبنات الوطن في مختلف مجالات وأنشطة سوق العمل.
وتستهدف الاتفاقية التي وقعت مطلع العام الجاري؛ تنمية رأس المال البشري في قطاع الثقافة والفنون وتعزيز التعاون والمواءمة في مجالات العمل المشتركة فيما يتعلق بدعم التدريب والتوظيف في القطاع.
كما تضمنت عدة مجالات للتعاون المشترك بين الطرفين، من أهمها إطلاق مبادرات تدعم الكوادر الوطنية وتعزز الاستدامة المهنية للممارسين والهواة ورواد الأعمال في مختلف المجالات الثقافية، وتحفز القوى العاملة في تبني أنماط العمل الحديثة في العديد من المهن الثقافية.
الدعم المالي:
- من 30% إلى 50%.
- بحد أقصى 3 آلاف ريال.
- 160 مهنة ثقافية مدعومة.
- دعم مالي لـ286 نشاطا.
- تعزيز الاستدامة المهنية.
- تحقيق الاستقرار الوظيفي.
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