ولي العهد يتلقى رسائل من زعماء قطر وكوبا وقرغيزستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رسالة خطية، من أخيه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله أمس في ديوان الوزارة بالرياض، سفير قطر لدى المملكة بندر العطية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة الموضوعات المشتركة.

كما تلقى ولي العهد، رسالة خطية، من رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان عاقلبيك جاباروف، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة الخريجي، خلال استقباله أمس بمقر الوزارة في الرياض، السفير فوق العادة ومفوض جمهورية قرغيزستان لدى المملكة ألوقبيك ماريبوف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المشتركة.

كما تلقى ولي العهد رسالة خطية من جنرال الجيش بجمهورية كوبا راؤول كاسترو روز، ورئيس جمهورية كوبا الدكتور ميغيل برموديس، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية، خلال استقباله أمس في ديوان الوزارة بالرياض، سفير كوبا لدى المملكة فيلادميرغونزاليس.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات المشتركة.