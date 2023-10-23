لا مقابل ماليا لترخيص مرفق النزل السياحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا يتطلب ترخيص النزل السياحي مقابلا ماليا ولا تصنيفا أسوة بما يعمل به في الترخيص للفنادق.

وأوضحت وزارة السياحة أن النزل يعد أحد مراكز الضيافة السياحي ويرخص بدون مقابل مالي من الوزارة تبدأ من 3 أشهر فأكثر، مبينة بأنه أكثر مرونة للطاقة الاستيعابية من الفنادق.

وأضافت «يوفر مرفق النزل مبيتا بسيطا بأسعار اقتصادية في المقام الأول للإقامات القصيرة الأجل.

وعادة ما يندرج النزل في مبنى منفصل أو ضمن وحدة في جزء منفصل من المبنى، أو في مجموعة من المباني المتلاصقة مع البنية التحتية المقترنة بها ويتألف النزل من بهو ومكتب استقبال ووحدات ضيافة ومجموعة أخرى من المرافق.

كما يمكن للنزل توفير خدمة الأطعمة والمشروبات.

وأشارت إلى أن النزل له مميزات عدة متمثلة في حجم استثمار أقل، طاقة استيعابية أكبر، الإقامة فيها اقتصادية، دورات مياه، مرافق مشتركة (غرف، صالات، مطابخ)، وبأنه أكثر مناسبة للمسافرين الأفراد، وأكثر مناسبة للمناطق المركزية.

فروقات النزل عن الفنادق:

أكثر مرونة للطاقة الاستيعابية.

تحديد الأبعاد والمقاييس بناء على الأسرة.

مرافق عامة مشتركة (حمامات مطابخ صالات جلوس).

اشتراطات إنشائية أقل.

مدة الترخيص تبدأ من 3 أشهر فأكثر.

لا يتطلب تصنيفا.

الترخيص بدون مقابل مالي من الوزارة.

معايير النزل:

​​​​​​​الاشتراطات:- وجود منطقة منفصلة بشكل مرن تضمن خصوصية الضيف (مكونة من طاولة مكتب أو كاونتر).الاستقبال- الاشتراطات: وجود خزنة في الاستقبال لتخزين الممتلكات الشخصية للضيف.الوحدات- الاشتراطات: أن تكون مساحة صالة النوم المشاركة ما لا يقل عن 4 أمتار مربعة لكل سرير.الوحدات- الاشتراطات: وجود أسرة فردية لا تقل مساحها عن 90 سم - 200 سم وأسرة مزدوجة لا نقل عن 160 سم × 200 سم.المقهى:- الاشتراطات: يمكن تقديم وجبة الإفطار في المقهى أو أي منطقة مشتركة أخرى داخل مكان المنشأة.