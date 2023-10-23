الشورى يطالب بتمييز المنشآت الأكثر تأهيلا وتوظيفا للشرائح المحتاجة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، صندوق تنمية الموارد البشرية - وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بتمييز المنشآت الأكثر تأهيلا وتوظيفا للشرائح المحتاجة من القوى البشرية الوطنية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1443 / 1444هـ .
وأكد المجلس أن على الصندوق التوسع النوعي في برامج التدريب، والتدريب على رأس العمل، ودعم الشهادات المهنية، مع تطوير آلية مستدامة لقياس أثر الاستثمار في هذه البرامج، وهي توصية إضافية، وجرى الأخذ بمضمونها.
ودعا المجلس في القرار نفسه الصندوق إلى الإسراع في تحديث وتفعيل الهيكل التنظيمي لضمان المواءمة مع استراتيجية الصندوق.
وطالب بتمكين الصندوق لتطوير وتفعيل المرصد الوطني وبوابته الالكترونية، ومشاركة الصندوق بالبيانات اللازمة، وذلك لتعظيم المنفعة من بيانات سوق العمل.
مطالبات ومداخلات الأعضاء:
- إطلاق مبادرة لجمع واستلام وحفظ وثائق الدولة من الأجهزة الحكومية لما قبل 1373هـ.
- توجيه صندوق تمويل البنية التحتية بمنح أولوية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
- إجراء المسوحات وتوفير البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة من حيث الإعداد والتصنيف.
- تحديث الخطط الدراسية والبرامج التخصصية الإحصائية المقدمة من الجامعات بما يتوافق مع خطط الهيئة العامة للإحصاء.
- تقديم منتجات إحصائية تتعلق بقطاع التجارة الدولية في الخدمات.
- وضع مؤشرات أداء كمية ونوعية تقيس مدى تقدم الجهات في توفير بيانات إحصائية دقيقة وشاملة.
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