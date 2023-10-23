شكرا لقرائتكم خبر الشورى يطالب بتمييز المنشآت الأكثر تأهيلا وتوظيفا للشرائح المحتاجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، صندوق تنمية الموارد البشرية - وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بتمييز المنشآت الأكثر تأهيلا وتوظيفا للشرائح المحتاجة من القوى البشرية الوطنية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1443 / 1444هـ .

وأكد المجلس أن على الصندوق التوسع النوعي في برامج التدريب، والتدريب على رأس العمل، ودعم الشهادات المهنية، مع تطوير آلية مستدامة لقياس أثر الاستثمار في هذه البرامج، وهي توصية إضافية، وجرى الأخذ بمضمونها.

ودعا المجلس في القرار نفسه الصندوق إلى الإسراع في تحديث وتفعيل الهيكل التنظيمي لضمان المواءمة مع استراتيجية الصندوق.

وطالب بتمكين الصندوق لتطوير وتفعيل المرصد الوطني وبوابته الالكترونية، ومشاركة الصندوق بالبيانات اللازمة، وذلك لتعظيم المنفعة من بيانات سوق العمل.

مطالبات ومداخلات الأعضاء: