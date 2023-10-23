ولي العهد يعلن إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أمس عن إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الالكترونية، الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم، الذي تنظمه المملكة في الرياض سنويا ابتداء من صيف 2024.

وستشكل البطولة منصة مهمة تسهم في الارتقاء بقطاع الألعاب والرياضات الالكترونية، الذي يشهد نموا متزايدا، وسترسخ مكانة المملكة كوجهة رائدة لأبرز المنافسات الرياضية والعالمية.

كما أعلن ولي العهد إنشاء مؤسسة كأس العالم للرياضات الالكترونية، وهي مؤسسة غير ربحية ستتولى تنظيم البطولة، وستكون المحرك الذي سينقل هذا القطاع إلى مرحلة جديدة من التعاون بين جميع الشركاء والجهات المعنية بمنظومة الألعاب والرياضات الالكترونية للاستفادة من إمكاناتها الحقيقية وتعزيز نمو واستدامة القطاع.

جاء هذا الإعلان خلال «مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة»، التي تستضيفها المملكة بتشريف من ولي العهد وحضور كبير من قيادات وكبار الشخصيات في القطاع الرياضي وقطاع الألعاب والرياضات الالكترونية حول العالم.

وقال ولي العهد إن بطولة كأس العالم للرياضات الالكترونية هي الخطوة الطبيعية التالية في رحلة المملكة لتصبح المركز العالمي الأول للألعاب والرياضات الالكترونية، حيث ستقدم تجربة لا مثيل لها تفوق ما هو متعارف عليه في القطاع، مؤكدا أن البطولة ستسهم في تعزيز التزامنا بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنويع الاقتصاد، وتعزيز قطاع السياحة وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، وتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.

وستكون هذه البطولة رافدا رئيسيا في تحقيق مساعي استراتيجية قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية، والمساهمة في تحقيق 50 مليار ريال للناتج المحلي بحلول 2030، وتوفير 39 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع، وتحويل مدينة الرياض إلى عاصمة للألعاب الالكترونية، كما أنه من المقرر أن تقام البطولة في صالات مغلقة، مصحوبة بعدد من الأنشطة والفعاليات، لتكون فرصة فريدة في جذب شريحة جديدة من الزائرين المهتمين بقطاع الألعاب الالكترونية وتنشيط القطاع السياحي في مدينة الرياض خلال فصل الصيف، مما سيسهم بدوره في تعزيز معدلات إشغال دور الضيافة الذي يشهد عادة انخفاضا يصل إلى 16% في فترة الصيف، إضافة إلى انخفاض الإنفاق السياحي بنسبة 18% في فترة الصيف.

وتوفر البطولة فرصة لتعويض التراجع الملموس في معدل الإنفاق في المطاعم والمقاهي الذي يصل إلى 13% في فترة الصيف ومعدل الإنفاق الاستهلاكي الذي يصل إلى 9% في فترة الصيف.

ويأتي إطلاق المملكة لبطولة كأس العالم للرياضات الالكترونية تأكيدا على مساعيها المتواصلة لتحقيق مستقبل أفضل للقطاع، واستكمالا للإنجازات المستمرة في الفعاليات الترفيهية والرياضية، وتتويجا للنجاح الكبير الذي حققه «موسم الجيمرز» في نسختيه الأولى والثانية، وخاصة أن غالبية سكان المملكة من جيل الشباب الذين يولون اهتماما كبيرا بالألعاب الالكترونية.

وستوفر البطولة بيئة محفزة تدعم نمو منظومة القطاع وتمكن استدامته. وستشمل البطولة الألعاب الأكثر شعبية عالميا في مختلف الأنماط وتوفر جوائز مالية تعد الأعلى في تاريخ الرياضات الالكترونية. وسيتم اتباع نموذج جديد ومبتكر لنظام البطولة بهدف تتويج النادي الأفضل في العالم على مستوى الألعاب المشاركة كافة في البطولة، الذي سيخدم بدوره في تنمية واستدامة أندية الرياضات الالكترونية.

وستكشف مؤسسة كأس العالم للرياضات الالكترونية عن المزيد من التفاصيل المرتبطة بالبطولة وآلية المشاركة فيها مطلع العام المقبل.

من جهته عد الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 خالد البكر، إعلان ولي العهد عن إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الالكترونية، وإنشاء مؤسسة كأس العالم للرياضات الالكترونية، تتويجا للنمو الكبير الذي يشهده قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية في المملكة.

وأكد أهمية قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية، سواء على صعيد تنويع الخيارات وتحسين جودة حياة سكان المملكة، أو دعم وتمكين الشباب من الجنسين من المهتمين بهذا المجال على مستوى الممارسة، أو ريادة الأعمال والشركات الناشئة، أو على مستوى الإبداع والابتكار.

من تصريحات ولي العهد:

خطوة في رحلة المملكة لتصبح المركز العالمي الأول للألعاب الالكترونية.

ستقدم تجربة لا مثيل لها، تفوق ما هو متعارف عليه في القطاع.

البطولة ستسهم في تعزيز التزامنا بتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

تنويع الاقتصاد، وتعزيز قطاع السياحة وتوفير الفرص الوظيفية.

تقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.

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