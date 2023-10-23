«الجوازات» تدعو الزائرين للالتزام بضوابط التأشيرة

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- بواسطة أيمن الوشواش - دعت المديرية العامة للجوازات حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها الموجودين في المملكة إلى الالتزام بضوابط التأشيرة وتمديد صلاحيتها الكترونيا قبل انتهاءها بـ7 أيام دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت المديرية العامة للجوازات حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها الموجودين في المملكة إلى الالتزام بضوابط التأشيرة وتمديد صلاحيتها الكترونيا قبل انتهاءها بـ7 أيام دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات. وبينت أنه يمكن تمديد تأشيرة الزيارة «المفردة» قبل انتهاء صلاحية سريانها بـ7 أيام عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الالكترونية أبشر (أفراد، أعمال) وبوابة مقيم الالكترونية من خلال دخول المستضيف إلى حسابه وسداد رسوم خدمة تمديد الزيارة، ويشترط وجود تأمين طبي للزائر، وفق الشروط المحددة للخدمة لإتمام الإجراء، ويجب ألا يتجاوز مجموع تمديد تأشيرة الزيارة 180 يوما.

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