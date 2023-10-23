شكرا لقرائتكم خبر عن الأيزو: المملكة لها تأثير قوي في أعمال وأنشطة المنظمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد أمين عام المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، سيرجيو موخيكا، أن المملكة من الدول ذات التأثير القوي في أعمال وأنشطة منظمة التقييس الدولية، منوهًا بدورها الفعال في الاجتماعات واللجان الفنية.

وهنأ المملكة بفوزها بعضوية مجلس المنظمة، وذلك خلال الندوة العامة التي نظمتها المواصفات السعودية في مدينة الرياض بحضور محافظ هيئة المواصفات الدكتور سعد بن عثمان القصبي وجمع من المختصين والمهتمين.

تعزيز النمو الاقتصادي

وأشار الأمين العام لمنظمة التقييس الدولية خلال الندوة إلى أهمية دور المواصفات القياسية المحوري، في تعزيز النمو الاقتصادي على المستوى الوطني والدولي.

هذا إلى جانب دورها في تفعيل دور القطاع الخاص، وسبل الاستفادة من المواصفات في ظلال تحديات التي تواجه العالم مثل التغيرات المناخية والتزايد المتسارع في أعداد السكان وتطورات التقنية والذكاء الاصطناعي.

وأوضح موخيكا، أن المواصفات القياسية تسهم في رفع مستويات الإنتاجية والكفاءة في العمل وزرع الثقة لدى العملاء، وجودة وسلامة المنتجات، مما ينعكس على تقليل التكاليف وتعزيز الموثوقية في التبادل التجاري العالمي.

دعم الاقتصاد وتنمية الأعمال

وبين أن تطبيق المواصفات والمعايير الصحيحة عامل أساسي في رفع الناتج المحلي وهي الوسيلة والأداة التي تفتح البوابة لنمو الاقتصاد.

هذا إضافة إلى دور المواصفات في تقليل التكاليف ورفع كفاءة العمل وزرع الثقة لدى العملاء.

وزار سيرجيو موخيكا مختبرات الهيئة والمركز الوطني للقياس، والمعايرة يرافقه محافظ الهيئة سعد القصبي، مطلعًا على خدمات الهيئة وأبرز مهامها في دعم الاقتصاد وتنمية الأعمال في القطاع الخاص.