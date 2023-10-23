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محمد الفلاح - أثار سلطان الغنام، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، قلق الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، قبل مواجهة الدحيل القطري، في دوري أبطال آسيا.

نجم النصر يثير القلق قبل مواجهة الدحيل

ويتأهب النصر لملاقاة الدحيل القطري، على ملعب الأول بارك، مساء الغد الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

ونشر الإعلامي نايف العتيبي، صورًا لظهير النصر، سلطان الغنام، أثناء سقوطه على أرض الملعب أثناء التدريبات، والتفاف لاعبي النصر حوله من للاطمئنان على سلامته.

وقال العنزي:" سلطان الغنام، أكمل التدريب الختامي بشكل طبيعي، وهو جاهز بشكل تام، لمواجهة الدحيل في دوري أبطال آسيا".

الجدير بالذكر أشارت تقارير إلى اتجاه المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، نحو الاعتماد على خدمات سلطان الغنام، في مباراة الدحيل، رغم قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بإيقاف اللاعب 4 مباريات في مسابقة الدوري السعودي 2023-24.

الجدير بالذكر يقع النصر على صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة دوري أبطال آسيا، برصيد 6 نقاط من، بينما يأتي الدحيل في المركز الثالث، برصيد نقطة واحدة.