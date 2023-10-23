شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عرض الأهلي لضم فينيسيوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر الصحفي المكسيكي "جيراردو فيلاسكيز" مفاجأة من العيار الثقيل عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، بعدما أشار إلى رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع نجم ريال مدريد.

نجم ريال مدريد يقترب من أهلي جدة

ويرغب النادي السعودي بشدة ضم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي "صيف 2024".

وأكد الصحفي أن مسئولي الأهلي على استعداد لدفع مبلغ 200 مليون يورو في الموسم الواحد كراتب سنوي لنجم السامبا مقابل الظفر بخدماته.

الجدير بالذكر من المقرر أن ينتهي عقد جينيور مع الريال خلال الصيف القادم، ولم يصل الطرفين إلى قرار التجديد حتى الآن.