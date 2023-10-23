ولي العهد يبحث مع الرئيس الأوكراني العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض مستجدات الأزمة الأوكرانية، كما جرى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة للوصول إلى السلام والاستقرار.

أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، واستمرار الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية.

المصدر: واس.