شكرا لقرائتكم خبر عن مزارع يجد كنزًا ثمينًا يساوي ملايين الدولارات في مزرعته بعديومين من الفاجعة المروعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اكتشف مزارع تركي في ولاية أضنة التركية كنزًا مدفونًا تحت الأرض يساوي ملايين الدولارات.

وبفضل الدراسات التي أجريت في أضنة، تم العثور على النفط في أرض مساحتها 50 فدانًا تابعة لأورهان بوهور. صرح بوهور، الذي يملك 3 من الآبار الأربعة عشر الموجودة في المنطقة على أرضه: "لقد سخروا مني واعتبروني مجنونًا عندما قلت منذ سنوات إن هناك نفطًا تحت الأرض. ولكن الآن، أينما ذهبت، يستقبلني الجميع قائلين 'لقد جاء ملك النفط'". وأضاف بوهور قائلاً: "مع استخراج النفط، بدأ أهالي قريتنا يبتسمون أيضًا".تغيرت حياته: عندما قلت ذلك منذ سنوات، كان الجميع يعتبروني مجنونًا، ولكن الآن ظهرت آبار نفطية جديدة على مساحة 3 آلاف دونم في أضنة جيهان. وأوضح أورهان بوهور، الذي تم العثور على 3 آبار من أصل 14 في المنطقة على أرضه، أنه قبل اكتشاف النفط، كان يلقب بـ"المجنون"، ولكن الآن يُدعى "ملك النفط" أينما ذهب.

"وجدنا النفط من مستوى المياه، إنها مكافأة كبيرة"

تستمر عمليات استخراج النفط بأقصى سرعة في قرية Soysallı في منطقة Ceyhan في أضنة. وتم العثور على آبار نفطية جديدة على مساحة 3000 فدان في المنطقة.

استمرار استخراج النفط في 14 بئرًا، حيث توجد ثلاثة من هذه الآبار على قطعة أرض تبلغ مساحتها 50 فدانًا وتملكها شركة أورهان بوهور، وفقًا لتصريحات وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونمز. وأكد الوزير أن أعمال استخراج النفط في قرية سويسالي مستمرة بأقصى سرعة، حيث يعمل حاليًا 150 عاملًا في آبار النفط. تم إقامة مخيم للعمال في القرية، وأشار الوزير دونمز إلى أن النفط يستخرج من عمق يتراوح بين 350 و 400 متر، وأشار إلى أن سكان المنطقة يدركون أنه عند حفر بئر للري، يجب عليهم العودة إلى عمق النفط مرة أخرى. وأكد الوزير أن قيمة النفط المستخرج تبلغ مليون دولار.

من جانبه، صرح أورهان بوهور الذي تتواصل عمليات استخراج النفط في أرضه قائلاً: "تم حفر ثلاثة آبار على أرضي التي تبلغ مساحتها 50 فدانًا والعمل مستمر. في الماضي، عندما قمت بحفر بئر للري في الحقل في عام 1997، اكتشفت النفط، ولكن المشروع لم يكتمل عندما أفلست الشركة التي استخرجت النفط. بقيت البئر غير نشطة لمدة 8 سنوات، وفي ذلك الوقت قالوا لي: صب الزيت في حقلك واحرقه، وأكدوا أنه لا يوجد زيت. ولكن بعد ذلك تبين أنني كنت على حق بعدما ثبت أن خط الأنابيب BOTAŞ "Mad" يمر بأرضي ويحمل النفط."

وختم بوهور حديثه قائلاً: "أنا أناشد العالم بأسره. حتى أنني أساءت مع أشقائي. قالوا لي: "لا تقلق ، سيضيع مجالنا". لم أستمع واستمر. الحمد لله تبين أني على حق. إنها تساهم بحوالي مليار دولار من مجالي لبلدي. الآن حيثما ذهبت ، يقول الجميع ، "لقد جاء ملك النفط". جعلني النفط مشهوراً. إنهم يتصلون من جميع أنحاء العالم. لكنني لست قطب نفط بعد."

وفقًا لتقرير صباح، أشار بحور إلى أن العمال الذين يعملون في آبار النفط كانوا يعيشون في الفنادق في أضنة سابقًا. ولكن نظرًا لزيادة عدد الآبار، تم إنشاء معسكر في القرية للإقامة والإنتاج والتخزين. يتم تحميل النفط الخام الذي يتم استخراجه من الآبار الثلاثة هنا على 12-13 شاحنة يوميًا ويتم نقله إلى أديامان. من أديامان، يتم ضخه إلى ميناء إرزين. ومن هناك، يتم نقله إلى إزمير عن طريق السفن، حيث يتم تحويله إلى ديزل.

وأضاف بحور: "تعلمت أن كلما اقتربنا من الأرض، زادت جودة النفط. ولذلك يتم استخراج النفط من مسافة قصيرة تصل إلى 400 متر".