انت الان تتابع إعصار "تيج" يضرب الغيضة اليمنية وظفار العمانية.. والحكومة تستنفر طواقمها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ضرب إعصار "تيج" مدينة الغيضة اليمنية قبل وقت قصير فيما وصلت تأثيراته إلى محافظة ظفار العمانية بهطول أمطار غزيرة وجرت على إثرها السيول وقطعت الطرقات. وتفصيلاً، استنفرت الأجهزة الحكومية جهودها وطواقمها لمتابعة الحالة ميدانيًا فيما تهطل أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة على أرجاء من السواحل والقرى القريبة وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي بالغيضة.

وانخفضت سرعة الإعصار إلى أقل من 165 كم في الساعة قبل أن تنخفض مجددًا عند وصوله إلى اليابسة اليمنية، ويتجه نحو الشمال الغربي، حيث يتوقع أن يصل تأثير الإعصار خلال الأيام المقبلة إلى الأراضي السعودية .

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