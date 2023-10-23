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تراند اليوم : شاهد .. اشتباك البليهي مع لاعب مومباي بعدما دفعه الأخير وأسقطه أرضا

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صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو لحظة اشتباك لاعب مومباي بلاعب الهلال علي الهلال خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم بين الهلال ومومباي سيتي الهندي ضمن الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال آسيا.

وأظهر الفيديو علي البليهي يحاول ركل الكرة لكن لاعب مومباي تداخل معه وعرقله، وأثناء حديث البليهي معه بعد سقوطه على الأرض، عاد لاعب مومباي ودفع البليهي من ظهره وأسقطه أرضا مرة أخرى.

ولاحظ حكم المباراة تصرف لاعب مومباي وأطلق صافرته ومنع اللاعبين من الاشتباك.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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