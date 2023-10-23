تراند اليوم : شاهد .. اشتباك البليهي مع لاعب مومباي بعدما دفعه الأخير وأسقطه أرضا

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو لحظة اشتباك لاعب مومباي بلاعب الهلال علي الهلال خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم بين الهلال ومومباي سيتي الهندي ضمن الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال آسيا.

وأظهر الفيديو علي البليهي يحاول ركل الكرة لكن لاعب مومباي تداخل معه وعرقله، وأثناء حديث البليهي معه بعد سقوطه على الأرض، عاد لاعب مومباي ودفع البليهي من ظهره وأسقطه أرضا مرة أخرى.

ولاحظ حكم المباراة تصرف لاعب مومباي وأطلق صافرته ومنع اللاعبين من الاشتباك.