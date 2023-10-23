تراند اليوم : شاهد .. فيديو نادر لمسلسل سعودي قبل 51 عاما يتنبأ بما يحدث في المستقبل ودخول التكنولوجيا في حياتنا

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو نادر، لمسلسل سعودي تم إنتاجه عام 1392 هجرية 1972 ميلادية أي قبل 51 عاما، حديث حول ما سيحدث في المستقبل وما يراه العلماء.

تكنولوجيا

وكان الفيديو يتحدث عن التكنولوجيا فقال المذيع الذي يتحدث في الراديو : العلماء يفكرون في بعض الاعتبار مثل التليفون المرئي الذي يمكننا من رؤية من نتحدث إليهم سيجعلنا نستغني عن الذهاب إلى أقاربنا لأننا سوف نكتفي بالتحدث إليهم ورؤيتهم عبر الشاشة الصغيرة وهذا يعني أن الإنسان سوف يعيش في عزلة عن الآخرين.

العمل

وأضاف أن خريجي الجامعات لن يجدوا أعمالا لأن الآلة ستحل مكانهم ، مشيرا إلى أن كل العلوم في خدمة الإنسان ولا يوجد اتجاه علمي أهم من الآخر.

وأظهر الفيديو دهشة المستمعين من المواطنين مما يقوله المذيع في الراديو معتقدين أن ضربا من الخيال، ولكن في الواقع هذا ما حدث تماما في مجتمعنا الحالي.