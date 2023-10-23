معالجة 480 شكوى من التلوث خلال شهر

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وأفصح المركز في تقرير عن أنواع التلوثات البيئية التي أثرت على جودة الحياة في المناطق السكنية والصناعية، منها ارتفاع مستوى الضوضاء وانتشار الروائح الضارة وانبعاثات الأدخنة الضارة.
وأشار إلى أن 27 %من البلاغات تعلقت بالضوضاء الناتجة عن عدة أسباب منها الأعمال الإنشائية خارج ساعات العمل المصرح بها، فيما وصلت للمركز 129 شكوى من روائح ضارة، كما أنهى نحو 54 شكوى لمواطنين ومقيمين من انبعاثات أدخنة ضارة في مناطق سكنية وصناعية، عبر مراقبة مؤشرات جودة الهواء والتأكد من بقاء مستوياتها آمنة.
البلاغات حسب المناطق:
- 125 بلاغا في منطقة الرياض.
- 116 في المنطقة الشرقية.
- 67 في المنطقة الجنوبية.
- 58 في منطقة مكة المكرمة.
- 9 بلاغات في منطقة جازان.
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