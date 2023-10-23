شكرا لقرائتكم خبر معالجة 480 شكوى من التلوث خلال شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما شكلت الضوضاء نسبة 27 % منها، عالج المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي 480 مشكلة تلوث بيئي في أقل من 30 يوما، وردت إليه كبلاغات من مواطنين ومقيمين عبر الرقم 988 خلال سبتمبر الماضي.

وأفصح المركز في تقرير عن أنواع التلوثات البيئية التي أثرت على جودة الحياة في المناطق السكنية والصناعية، منها ارتفاع مستوى الضوضاء وانتشار الروائح الضارة وانبعاثات الأدخنة الضارة.

وأشار إلى أن 27 %من البلاغات تعلقت بالضوضاء الناتجة عن عدة أسباب منها الأعمال الإنشائية خارج ساعات العمل المصرح بها، فيما وصلت للمركز 129 شكوى من روائح ضارة، كما أنهى نحو 54 شكوى لمواطنين ومقيمين من انبعاثات أدخنة ضارة في مناطق سكنية وصناعية، عبر مراقبة مؤشرات جودة الهواء والتأكد من بقاء مستوياتها آمنة.

البلاغات حسب المناطق: