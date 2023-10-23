مناقشة آلية تطبيق غرامات نظام الغذاء في مكة

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وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني، بأنه جرى خلال الورشة التعريف بنظام الرقابة على المنشآت الغذائية ولائحته التنفيذية وجدول تصنيف المخالفات والعقوبات، كما تم شرح ومناقشة الجدول الإرشادي المتضمن المقارنة بين لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، وجدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن الورشة تضمنت عددا من المحاور، أبرزها التطرق الى آلية تطبيق الغرامات، ومناقشة الفروقات بين اللائحة القديمة والجديدة وأبرز التعديلات التي من شأنها تطوير النظام الرقابي بما ينعكس على جودة المخرجات، والعوامل التي تساعد على تطوير الإجراءات الوقائية، إضافة الى أهمية الدور الرقابي للحد من التلوث داخل المنشآت الغذائية، ومفهوم الغذاء الآمن والفرق بين الغذاء الآمن والغذاء الصحي ومفهوم فساد الغذاء وأنواع الفساد وكيفية السيطرة عليه وطرق حفظ المواد الغذائية.
أهم محاور الورشة:
- آلية تطبيق الغرامات.
- مناقشة الفروقات بين اللائحة القديمة والجديدة.
- أبرز التعديلات التي من شأنها تطوير النظام الرقابي.
- العوامل التي تساعد على تطوير الإجراءات الوقائية.
- أهمية الدور الرقابي للحد من التلوث داخل المنشآت الغذائية.
- مفهوم الغذاء الآمن والفرق بين الغذاء الآمن والغذاء الصحي.
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