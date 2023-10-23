ارتفاع عدد السعوديات في القطاع الخاص إلى 700 ألف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع معدل السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى نحو 700 ألف عاملة، مما يمثل نسبة 36% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع ذاته ، وفقا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، خلال رعايته ملتقى «إمبريتك» الذي نظمه بنك التنمية الاجتماعية في الرياض .

ووفقا للوزير بلغ عدد الكوادر الوطنية في القطاع الخاص نحو 2.3 مليون مواطن ومواطنة، وهو الرقم الأعلى تاريخيا.

وأوضح الراجحي أن تمكين القطاع الخاص على مستوى المملكة من أهم أولويات برنامج التحول الوطني أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادف إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030، مؤكدا نجاح هذه الجهود بمضاعفة أعداد المنشآت الصغيرة والناشئة منذ إعلان الرؤية لتصل أعداد هذه المنشآت إلى أكثر من 1.1 مليون منشأة بنهاية 2022.

وحقق برنامج التحول الوطني 750 إصلاحا اقتصاديا؛ بهدف تنمية القطاع الخاص في المملكة، وأطلق مبادراته للارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة، مسجلا قفزات ملحوظة في مبادرة «استثمر في السعودية»، كما حصلت 80 شركة عالمية على تراخيص فتح مقار إقليمية لها في المملكة، حيث وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 22.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2022».

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