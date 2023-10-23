المدينة تستعد لاستقبال الحافلات السريعة ذات المسار المحدد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد المدينة المنورة خلال المرحلة المقبلة لإطلاق مشروع الحافلات السريعة ذات المسار المحدد BRT، التي تعد أحد مشاريع التخصيص التي تعمل عليها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالشراكة مع القطاع الخاص وبتمويل من برنامج ضيوف الرحمن - أحد برامج رؤية السعودية 2030، ليشكل المشروع إضافة نوعية جديدة في منظومة خدمات النقل العام المقدمة لسكان وزوار المنطقة. وينطلق من محطة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وصولا إلى محطة غرب المدينة مرورا بمجموعة من المحطات أبرزها محطة المسجد النبوي الشريف، ومحطة قطار الحرمين السريع، ومدينة المعرفة الاقتصادية، ومشروع رؤى المدينة، ومحطة الاستاد الرياضي بالعزيزية، ومن المقرر أن يتم تشغيل المشروع بوسائل نقل عام متطورة بمواصفات عالمية، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. مكونات المشروع: مساران رئيسان بمجموع أطوال 52 كلم.

يتضمن 33 محطة وقوف.

طاقة استيعابية 1800 راكب في الساعة.

المسار الأول 22 محطة وقوف.

يبلغ طوله 36 كلم.

ينطلق من محطة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز.

المسار الثاني 11 محطة وقوف.

يبلغ طوله 16 كلم.

يبدأ من محطة ميدان سيد الشهداء.

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