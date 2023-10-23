شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 3 مؤذنين "أبناء عمومة" بحادث مروري في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي 3 مواطنين سعوديين وأصيب 3 آخرون في حادث مروري مأساوي بمنطقة الباحة.

المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر في الباحة، أشار إلى أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن حادثة تصادم بين مركبتين على طريق كرا الصايدة.

ولفت إلى توجيه 3 فرق إسعافية والقيادي الميداني للموقع، إذ تبين وقوع 6 إصابات أسعفت بالموقع حسب البروتوكول الإسعافي.

مستشفى العقيق العام

وبين أن 3 حالات أدركتها الوفاة، فيما تعرضت حالتان لإصابات خطرة، وحالة إصابتها متوسطة، ونقل المصابين إلى مستشفى العقيق العام، والمتوفين لمستشفى الملك فهد في الباحة.

ويعمل المتوفين الثلاثة في وزارة الشؤون الإسلامية بمهنة مؤذن، فيما لا يزال التحقيق جارياً لمعرفة أسباب الحادث.

وزير الشؤون الإسلامية

من جهته نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف آل الشيخ المتوفين الثلاثة، عبر حسابه على منصة "إكس".

وقال وزير الشؤون الإسلامية: "فُجعنا بخبر وفاة 3 مؤذنين من منسوبي فرع الوزارة بمنطقة الباحة، وهم حمدان بن مبارك الغامدي، وضاوي بن عايض الغامدي، ومسفر بن سعيد الغامدي -رحمهم الله- إثر تعرضهم لحادث مروري".

وأضاف: باسمي ونيابة عن زملائي منسوبي الوزارة أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهاليهم وذويهم ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان".