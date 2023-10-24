شكرا لقرائتكم خبر عن هذه العشبة هدية من السماء.. تقضي على الجير والصفار والتسوس وتجعل أسنانك بيضاء بلمح البصر! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اصفرار الأسنان مشكلة تسبب الاحراج للكثيرين ممن يعانون منها، لاسباب متعددة منها التدخين والاكثار من المشروبات الغازية والغنية بالكافيين كالقهوة والشاي.

التخلّص من اصفرار الاسنان يكون عادة من خلال الاجراءات الطبّية التي تستدعي الذهاب الى طبيب الاسنان، لكنّنا من موقع صحتي سنسهّل المهمّة عليكم، ونعرّفكم على بعض الأعشاب التي تغنيكم عن الذهاب الى الطبيب وتساعدكم على تبييض أسنانكم.

أوراق القصعين وعشبة البصيل: يتم خلط كمّية متساوية من مسحوق أوراق القصعين وعشبة البصيل، حتى يمتزجا جيّداً، ثم تدليك الأسنان بالمسحوق برفق، من دون الضغط على اللثة. وينصح بتكرار هذه الوصفة أكثر من مرّة.

البقدونس والقرنفل وعشبة السوسن الألماني: دلّكوا الأسنان جيّداً بهذا المسحوق بعد طحن مكوّناته، مع تجنّب الضغط على اللثة. كما ينصح بتكرار هذه الوصفة أكثر من مرّة.

قشر الليمون وعشبة الزنبق الأزرق: تطحن ملعقة كبيرة من قشر الليمون، وتضاف اليها ملعقة كبيرة من الملح، مع ربع كأس من بيكربونات الصودا، وملعقة كبيرة من مسحوق عشبة الزنبق الأزرق. تخلط المكوّنات جيّداً، ثم يحفظ المزيج في علبة محكمة الإغلاق. أمّا طريقة استعماله فتقضي بتبليل فرشاة الأسنان بالماء، ووضع القليل من الخليط عليها، ثم تفريش الأسنان به.

إكليل الجبل والميرمية: تخلط كميات متساوية من مسحوق إكليل الجبل المجفّف، ومسحوق الميرمية المجفّفة، والنشا، ومسحوق جذور الزنبق، وجذور نبات السوس، والقرنفل، ثم يستخدم الخليط على الأسنان، وتدلّك به.

عشبة الميرمية والملح: هذا الخليط له فاعلية كبيرة وسريعة في إزالة الترسّبات الصّفراء التي تغطي الأسنان وتعيد لها بياضها الطبيعي. الخلطة عبارة عن طحن أوراق نبات الميرمية مع الملح وصنع عجينة ليّنة منهما. وتوضع في الفرن حتى تصبح صلبة، ثم تطحن حتى تصبح بودرة يمكن الإحتفاظ بها في زجاجة واستخدامها يوميّاً لتبييض الأسنان وحماية اللّثة.

النعناع: له خصائص فعالة في التبييض. يطحن بعض أوراق النعناع ويمزج مع قليل من زيت الزيتون لتتكوّن عجينة فعّالة في تبييض الأسنان بشكل سريع وآمن مع إعطاء الفم رائحة جميلة.

الغار: يستخدم مطحون أوراق عشبة الغار مع قشر البرتقال. وهو يعتبر من أفضل الخلطات المبيّضة للأسنان.