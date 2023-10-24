تراند اليوم : بينهم جنرال قاد عمليات خاصة ضد داعش.. البنتاغون يرسل أنظمة دفاعية وخبراء عسكريين لدعم إسرائيل في حرب غزة

صحيفة الخليج 365 - وكالات: أرسلت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" مستشارين عسكريين، بما في ذلك جنرال في مشاة البحرية "المارينز" متمرس في حرب المدن، إلى إسرائيل للمساعدة في التخطيط للحرب، وتقوم بتسريع إرسال أنظمة دفاع جوي متطورة متعددة إلى الشرق الأوسط قبل أيام من الهجوم البري المتوقع على قطاع غزة.

عمليات ضد داعش

أحد الضباط الذين يقودون عمليات الإسناد هو اللفتنانت جنرال في مشاة البحرية جيمس غلين، الذي ساعد سابقًا في قيادة قوات العمليات الخاصة ضد تنظيم داعش وخدم في الفلوجة بالعراق، خلال بعض من أكثر المعارك الحضرية سخونة هناك، وفقًا لمسؤول أميركي.

تخفيف الخسائر

وقال المسؤول إن غلين سيقدم أيضًا المشورة بشأن كيفية تخفيف الخسائر في صفوف المدنيين في حرب المدن.

وتستعد إسرائيل لعملية برية واسعة النطاق في بيئة كان أمام مقاتلي حماس سنوات لإعداد شبكات الأنفاق ونصب الفخاخ في جميع أنحاء المناطق الحضرية الكثيفة في شمال غزة.