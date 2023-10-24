شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وسيمبا في إياب ربع النهائي من الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة الأهلي وسيمبا في الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة لتلك المباراة المرتقبة بين الفريقين.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا

ومن المُنتظر أن تقام فعاليات مباراة الأهلي وسيمبا اليوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجارى في إياب الدور ربع النهائي من الدوري الأفريقي على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيمبا في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد أنتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق والتي كانت في سيمبا في تنزانيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا

وتنقل فعاليات مباراة الأهلي وسيمبا عبر قناة اون تايم سبورت، وبين سبورت المفتوحة على النايل سات وقناة أبو ظبي الرياضية.