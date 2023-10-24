شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيمبا في الدوري الأفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدير الفني السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي وتنطلق مباراة الأهلي وسيمبا في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيمبا حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني. خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور خط الهجوم: بيرسي تاو ورضا سليم وكهربا. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا وتنقل فعاليات مباراة الأهلي وسيمبا عبر قناة اون تايم سبورت، وبين سبورت المفتوحة على النايل سات وقناة أبو ظبي الرياضية.