شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة طبيعية للتخلص من جرثومة المعدة والقضاء عليها في المنزل !.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

هناك الكثير من الأشخاص يعانون من بكتيريا جرثومة المعدة المعروفة بـ “هيليكوباكتر” وهي نوع من أنواع البكتيريا التي تنتقل للإنسان عن طريق الطعام والماء الملوثين.

التخلص من جرثومة المعدة وتتسبب جرثومة المعدة العديد من المشاكل الصحية مثل: “ارتجاع المرئ, التقيؤ المستمر, الإسهال, الإمساك, انتفاخات البطن, حرقة المعدة”.





كما تتتسبب في الإصابة بالاكتئاب بسبب انخفاض مستويات السيروتونين, وتؤدي إلى مشاكل القلب والأوعية الدموية.

ووفقًا لموقع “بولد سكاي” عرض مشروب منزلي سحري يساعد في التخلص من انتفاخات المعدة كما يساعد في حرق الدهون ليلًا.

وهذا العصير عبارة عن ثمرة خيار واحدة وملعقة من الزنجبيل المبشور وليمونة وملعقة من الصبار والبقدونس والكزبرة ونصف كوب ماء ويتم مزج هذا الخليط بالخلاط حتى يصبح ناعمًا.

ويتم تناول هذا المشوي يوميًا للتخلص من جرثومة المعدة والانتفاخات المصاحبة لها.