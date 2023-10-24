شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجهت المديرية العامة للدفاع المدني دعوة إلى المواطنين بضرورة الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

كما دعت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء حتى الخميس المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، ويتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل العاصمة الرياض وعفيف والدوادمي والقويعية ووادي الدواسر والزلفي والغاط وشقراء وثادق ومرات والمجمعة ورماح وحريملاء والدرعية وضرما والمزاحمية والحريق وحوطة بني تميم، ومناطق حائل والشرقية ونجران وعسير وجازان والحدود الشمالية.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل وخليص والليث والقنفذة والطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وعسير وجازان والمدينة المنورة والقصيم والباحة، ويتوقع هطول أمطار خفيفة على منطقة مكة المكرمة لتشمل جدة وبحرة ومنطقة الحدود الشمالية.