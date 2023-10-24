تراند اليوم : بالفيديو.. لاعب نصراوي سابق يكشف اسم المؤسس الحقيقي للنصر.. ويعلق: هضمت حقوقه وتناسى النادي مجهوداته

صحيفة الخليج 365: أعرب لاعب نادي النصر السابق فهد الوعيل عن استغرابه لتجاهل المؤسس الحقيقي لنادي النصر في ذكرى تأسيس النادي. حسب تعبيره.

وقال الوعيل خلال مقطع فيديو:" المؤسس الرئيسي لنادي النصر هو الراحل أحمد عبدالله البربري، ومن قال أنه ليس مؤسس النصر فهو غير صادق".

وحول عدم وضع صورة البربري داخل المقر في ذكرى تأسيس النادي، قال:" لقد هضمت حقوق البربري، وتناسى نادي النصر مجهوداته التي قدمها في بدايات نادي النصر".

وأشار إلى أن البربري قدم العديد من الخدمات لنادي النصر، لافتا إلى أن البربري منح النصر شقته مقرًا للنادي ، وطلب وساطة ابن سعيد لتسجيل النادي رسميًا ونجح في ذلك".

واختتم قائلا:" أرجو من النصر ألا ينسى البربري تقديرا لمجهوداته ودعمه للنادي".