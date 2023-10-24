شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الكوري يبحث تعزيز التعاون العسكري والدفاعي مع وزيري الحرس الوطني والدفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا خلال زيارته للمملكة، بمقر إقامته في الرياض ، مساء امس الاثنين، صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الجهود التنسيقية المشتركة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكري والدفاعي، وبحث فرص تطوير الشراكة في الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية د. خالد بن حسين البياري.

فيما حضره من الجانب الكوري النائب الأول لمستشار الأمن القومي كيم تاي هيو، ونائب الرئيس لمجموعة هانوا كيم دونغ كوان، ومدير الأمن القومي تشو تاي يونغ.

حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة

وفي ختام زيارته للمملكة، أعرب الرئيس يول عن خالص امتنانه وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

واتفقا على الاجتماع بانتظام في المستقبل لمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الموجهة نحو المستقبل.

إشادة بمواقف المملكة

وأشاد الجانب الكوري بدور المملكة الفاعل في خفض التوترات وتعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى استئناف المملكة علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وجهودها لمنع توسع النزاع في المنطقة، وإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية، والتوصل إلى سلام دائم على أساس حل الدولتين.

وأعرب الجانب الكوري عن تقديره لجهود قيادة المملكة في هذا الشأن، بما في ذلك مبادرة السلام العربية.

كما أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وأشاد الجانب الكوري بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والمصالحة بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق اليمن.