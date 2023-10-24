شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث مجالات التعاون العسكري والدفاعي مع نظيره الغيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع في الرياض، وزير الدولة وزير الدفاع الوطني لدى جمهورية غينيا أبو بكر صديق كمارا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مجالات التعاون العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وعدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قائمة الحضور

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع م. طلال بن عبد الله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية د. خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبد العزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب الغيني مدير أجهزة التدريب بوزارة الدفاع الحسيني كيتا، والمستشارة القانونية للوزير اسيتو ديالو، ورئيس قسم الرقابة بوزارة الدفاع صديق توري.